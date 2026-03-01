Regencell Bioscience Holdings Aktie
WKN DE: A3CY32 / ISIN: KYG7487R1002
|
01.03.2026 18:03:00
Forget Regencell Bioscience: This Blue Chip Drug Maker Is the Boring Compounder You Need
Regencell Bioscience (NASDAQ: RGC), a China-based drugmaker, has been on fire over the past 12 months, with its share price skyrocketing by more than 21,000% as of this writing (that's not a typo). A closer look at the company, however, makes it hard to understand its performance over the past year and its valuation.Regencell looks like a rather speculative bet, and investors should look elsewhere, for instance, toward a well-established drugmaker like Pfizer (NYSE: PFE). Here's why this blue chip healthcare giant is a better bet.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Regencell Bioscience Holdings Limited Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Regencell Bioscience Holdings Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Regencell Bioscience Holdings Limited Registered Shs
|26,23
|-0,23%
