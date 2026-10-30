Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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30.10.2026 20:15:00
Forget Rescheduling: Green Thumb's Cash Flow Is the Real Reason to Own It
For marijuana stocks, regulatory clarity remains a key issue. Progress such as federal rescheduling remains stymied. However, for Green Thumb (OTC: GTBIF), a multi-state operator (MSO), or operator of cannabis businesses licensed at the U.S. state level, federal regulatory clarity isn't a necessary ingredient for profitability. This is especially true considering the company's relatively high cash flow.
If regulatory progress gains momentum, Green Thumb's stock price could rise more rapidly than the prices of better-known yet unprofitable names like Aurora Cannabis or Canopy Growth.
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