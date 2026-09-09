QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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09.09.2026 16:17:05
Forget Smartphones: Qualcomm Just Landed a Massive AI Deal With Amazon
Qualcomm (NASDAQ:QCOM) isn't one of the first names that come to mind when considering data center infrastructure, but that may change soon. The chip company announced a deal with Amazon (NASDAQ:AMZN) to buy up to $60 billion of its AI data center chips.
As part of the deal, Qualcomm will grant Amazon warrants worth about $4 billion that will vest with product purchases. Amazon will be able to purchase Qualcomm shares at $161.26 per share.
Qualcomm and Amazon will also work together to improve high-performance optical connectivity to support fast-growing bandwidth demands in AI infrastructure. And Qualcomm will increase its use of Amazon Web Services and Amazon Bedrock infrastructure to reduce chip design cycles.
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