SoundHound AI Aktie

WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071

03.02.2026 04:30:00

Forget SoundHound AI: This Enterprise AI Name With Deep Government Roots Is the Safer 10X Shot

There's no denying it. The world could use a good artificial intelligence (AI)-powered voice-based customer service agent solution. Too many of the voice-activated tools so far still turn self-service phone calls into a disservice, require users to repeat themselves too often to their smart speaker, or just simply botch too many restaurant drive-thru orders. SoundHound AI's (NASDAQ: SOUN) superior platform may be the one to get us over this usability hump.From an investor's standpoint, though, SoundHound AI stock may not be your best long-term bet in artificial intelligence. It's got potential to be sure. But it's occasionally struggled to win and keep customers. There's arguably a more proven option within the AI space. That's Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), which -- based on its past growth (particularly with government agencies) -- seems to have years' worth of new business already waiting to be won.It's one of those companies most people have heard of but may not actually understand.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
