SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
|
03.02.2026 04:30:00
Forget SoundHound AI: This Enterprise AI Name With Deep Government Roots Is the Safer 10X Shot
There's no denying it. The world could use a good artificial intelligence (AI)-powered voice-based customer service agent solution. Too many of the voice-activated tools so far still turn self-service phone calls into a disservice, require users to repeat themselves too often to their smart speaker, or just simply botch too many restaurant drive-thru orders. SoundHound AI's (NASDAQ: SOUN) superior platform may be the one to get us over this usability hump.From an investor's standpoint, though, SoundHound AI stock may not be your best long-term bet in artificial intelligence. It's got potential to be sure. But it's occasionally struggled to win and keep customers. There's arguably a more proven option within the AI space. That's Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), which -- based on its past growth (particularly with government agencies) -- seems to have years' worth of new business already waiting to be won.It's one of those companies most people have heard of but may not actually understand.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoundHound AI
|
07.11.25
|SoundHound-Aktie volatil: Anleger trotz Umsatzsprung nicht überzeugt (finanzen.at)
|
06.11.25
|Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
08.10.25
|GNW-News: Apivia Courtage führt mit der SoundHound-Plattform Amelia 7 agentische KI in seinen Kontaktzentren ein (dpa-AFX)
|
08.08.25
|SoundHound-Aktie sehr gefragt: SoundHound mit kräftigem Umsatzsprung (finanzen.at)
|
07.08.25
|Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu SoundHound AI
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 642,00
|-0,83%
|Roots Corporation Registered Shs
|1,92
|0,52%
|SoundHound AI
|8,42
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen deutlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen zeigten sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.