SoundHound AI Aktie

WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071

28.01.2026 20:05:00

Forget SoundHound AI: This Walled‑Garden Superpower Is the Safer, Smarter Way to Profit From Voice AI

SoundHound AI (NASDAQ: SOUN), a developer of audio and speech recognition tools, grew rapidly in recent years as more companies launched their own AI-powered voice services. Its namesake app can identify songs from just a few seconds of recorded audio or a few hummed bars. Still, it generates most of its revenue from Houndify -- a developer platform for creating customized voice recognition apps that aren't tethered to big tech companies.SoundHound already serves automakers like Stellantis, quick-serve restaurants like Chipotle, and credit card giants like Mastercard. Over the past two years, it acquired the AI restaurant services provider SYNQ3, the online food ordering platform Allset, the conversational AI company Amelia, and the customer service AI company Interactions to increase its exposure to the restaurant and AI chatbot industries.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Ai Holdings Corp 2 633,00 -0,38%
SoundHound AI 9,08 -6,30%

