Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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20.05.2026 20:06:00
Forget SpaceX. These 2 Space Stocks Could Be the Real Winners Of the Coming IPO Frenzy
SpaceX is reportedly on track to price what would be the largest initial public offering on record in less than a month. Elon Musk's rocket and satellite company is reportedly targeting a Nasdaq debut around June 12 under the ticker SPCX, aiming to raise about $75 billion at a valuation near $1.75 trillion. This sort of attention could be a boon for smaller, publicly traded space companies that have spent years building actual customers and contracts. In fact, the sector has already started to rerate higher in anticipation of the SpaceX listing, with several names extending gains over the past two months.Investors who want exposure to the broader space economy, therefore, don't necessarily need to wait for SpaceX. Some public names have been producing the kind of underlying momentum that could carry them higher as the IPO frenzy turns more attention to the category.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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