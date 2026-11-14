Forget SpaceX: This Potential Blockbuster IPO Has Attracted $26 Billion From AI Giants

Will Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) end the year with its record as the largest IPO in history still intact? Maybe. Within the next week, we should see yet another blockbuster IPO: That of Anthropic, a leader in the artificial intelligence (AI) industry. Anthropic is reportedly eyeing a market cap of around $1.4 trillion, down from earlier estimates of around $2 trillion.

Valuation considerations aside, Anthropic recently released an updated prospectus that reveals an upcoming $26 billion investment from several major players in the AI industry. Is that a sign that investors should jump at the first opportunity to purchase Anthropic's shares once they go public?

Image source: Getty Images.

Continue reading