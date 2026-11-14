BB Liquidatin a Aktie
WKN: 924821 / ISIN: US0936791088
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14.11.2026 22:46:02
Forget SpaceX: This Potential Blockbuster IPO Has Attracted $26 Billion From AI Giants
Will Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) end the year with its record as the largest IPO in history still intact? Maybe. Within the next week, we should see yet another blockbuster IPO: That of Anthropic, a leader in the artificial intelligence (AI) industry. Anthropic is reportedly eyeing a market cap of around $1.4 trillion, down from earlier estimates of around $2 trillion.
Valuation considerations aside, Anthropic recently released an updated prospectus that reveals an upcoming $26 billion investment from several major players in the AI industry. Is that a sign that investors should jump at the first opportunity to purchase Anthropic's shares once they go public?
Image source: Getty Images.
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