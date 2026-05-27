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27.05.2026 13:06:00

Forget SpaceX's IPO Day! Its Shares Can Skyrocket on July 7 -- but Retail Investors Would be Wise to Avoid This Potential Trap.

The big day for Elon Musk's SpaceX is rapidly approaching. With SpaceX making its registration statement (S-1) public on May 20, the projected largest-ever initial public offering (IPO) has laid the groundwork to kick off its IPO roadshow on June 4 and debut its shares on the Nasdaq (NASDAQ: NDAQ) exchange on June 12. The buzz surrounding the SpaceX IPO is thick enough to cut with a knife. Musk's company is seeking a $1.75 trillion valuation and is focused on Wall Street's two hottest addressable opportunities: artificial intelligence (AI) and the space economy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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