Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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06.07.2026 11:06:00
Forget SpaceX's Nasdaq-100 Inclusion: This Is a Much Bigger Catalyst for Shares on July 7
Although earnings season is right around the corner, all eyes are on Elon Musk's Space Exploration Technologies (SpaceX) (NASDAQ: SPCX) this week -- and with good reason.A little over three weeks ago, SpaceX rewrote Wall Street's record books by raising $85.7 billion with its initial public offering (IPO), including the underwriters' option. Tomorrow, July 7, it'll once again alter history by joining one of Wall Street's most prestigious indexes, the Nasdaq-100. But what if I told you that SpaceX's entry into the Nasdaq-100 isn't tomorrow's biggest catalyst for the stock?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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