Forget Tech Stocks: The Energy Stock With Monster AI Tailwinds for 2026
Tech stocks have been a big story over the past year. Many are benefiting from monster AI tailwinds as demand for tech-related hardware, such as chips, accelerates. As a result, many investors have piled into the tech sector, overallocating their portfolios to the industry. With many tech companies trading at a premium valuation these days, investors might want to forget about the sector until prices come down. However, they can still benefit from AI-driven tailwinds in other sectors, such as energy. Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) is an energy stock with monster AI-powered growth in 2026 and beyond.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.