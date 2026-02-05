Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
05.02.2026 22:05:00
Forget Tech Stocks: The Real Estate Play That's Cashing In on AI
When investors want to profit from the AI boom, they generally gravitate toward chipmakers like Nvidia (NASDAQ: NVDA) or software companies like Palantir (NASDAQ: PLTR). They probably pay less attention to real estate investment trusts (REITs), which are buying up data centers, renting out the space, and paying out most of that income as dividends.One of the largest data center REITs is Digital Realty (NYSE: DLR), which operates more than 300 data centers across over 50 metropolitan areas. It serves over half of the Fortune 500, and its top customers include IBM, Oracle, and Meta. Let's see why it's a reliable long-term play on the cloud and AI markets.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Real Estate Corp Ltd
Analysen zu Real Estate Corp Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 710,00
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.