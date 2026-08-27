Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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27.08.2026 02:00:00
Forget Tesla: 2 AI Robotics Stocks to Buy and Hold Instead
Tesla (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk has repeatedly said that investors should think of his company as a robotics and automation company. And, to its credit, Tesla is making some progress in this direction with its Optimus humanoid robot and tests of its Robotaxi self-driving vehicle service in a handful of U.S. cities.But betting on Tesla's transition to robotics is pretty risky. The company has been an EV company for years, and it's spending heavily as it remakes itself.Investors looking for two better robotics stocks that could successfully tap into the $2.5 trillion robotics market (by 2035) should consider owning Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Microsoft (NASDAQ: MSFT) for the long haul. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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