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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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28.06.2026 15:00:00
Forget the ‘Sell America’ trade: Why U.S. markets keep proving the naysayers wrong
Foreign investors are still pouring money into U.S. assets, and the dollar remains the undisputed global reserve currency.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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