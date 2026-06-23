International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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23.06.2026 15:45:00
Forget the AI Hype: 2 International "Wide Moat" Stocks You Can Buy Now and Hold Forever
With stocks soaring in the United States, it feels harder and harder to find quality companies trading at reasonable prices. In times like these, smart investors can look abroad for new, promising opportunities. Nu Holdings (NYSE: NU) and MercadoLibre (NASDAQ: MELI) are two such stocks that are dominating their respective sectors in Latin America, banking and e-commerce.Here's why these "wide moat" stocks are for investors trying to buy high-quality stocks while also avoiding the artificial intelligence (AI) hype.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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