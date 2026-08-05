Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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05.08.2026 14:37:00
Forget the Anthropic IPO: 2 Magnificent AI Stocks to Buy and Hold Instead
Anthropic has already confidentially filed its initial public offering (IPO) prospectus with the Securities and Exchange Commission (SEC) and could go public as soon as October, according to some reports.As a top AI company with a leading artificial intelligence (AI) model, the Anthropic IPO could certainly be popular with investors. But history shows that many IPO stocks gain just 4% in their first year, and additional research shows that three years out, they usually lag the market by about 4%.This means it's likely that any initial surge of investor interest in Anthropic stock could peter out quickly.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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