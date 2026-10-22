Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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22.10.2026 04:21:00
Forget the Anthropic IPO. Here Are 6 Stocks Worth Watching.
The potential Anthropic initial public offering is the center of a lot of investor attention, but investors shouldn't lose sight of already public companies that are set for success.
IonQ (NYSE: IONQ), Archer Aviation (NYSE: ACHR), AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS), SoundHound AI (NASDAQ: SOUN), D-Wave Quantum (NASDAQ: QBTS), and Redwire (NYSE: RDW) are six names to watch.
Here's a look at what it would take for each of those stocks to double by 2028 -- which starts in just 14 months -- and how realistic it is to expect them to reach that goal.
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