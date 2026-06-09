NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
09.06.2026 05:12:00
Forget the Big Chipmakers for a Minute: This Overlooked AI Stock Is Up 114% and Just Landed Deals With Nvidia and Amazon
On Monday, Amazon (NASDAQ: AMZN) handed an old-line glassmaker one of its biggest endorsements yet in the AI build-out. The cloud and e-commerce giant announced a multiyear, multibillion-dollar agreement to buy the optical fiber and connectivity that will wire its expanding U.S. data centers from Corning (NYSE: GLW) -- a deal expected to create 1,000 manufacturing jobs at the company's North Carolina plants. Shares of the 175-year-old glassmaker jumped as much as 10% on the news.Lately, that kind of headline has become routine, even as most of the AI spotlight stays on the chipmakers. Corning was founded in 1851 and has made the glass for everything from Thomas Edison's early lightbulbs to the iPhone. Now its fiber -- the strands that shuttle data between the thousands of chips inside an AI data center -- has turned it into one of the quieter beneficiaries of the spending wave. And the stock has more than doubled this year, rising 114%.So, is there still a case for the shares after a run like that?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
08.06.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.06.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 steigt letztendlich (finanzen.at)
|
08.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich fester (finanzen.at)
|
08.06.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
08.06.26
|Starker Wochentag in New York: Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
08.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
08.06.26
|Optimismus in New York: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|180,72
|1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und Lage in Nahost: US-Börsen beenden Handel uneinig -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. An den US-Börsen entwickelten sich die Kurse unterschiedlich. In Fernost dominierten die Bären.