Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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11.09.2026 15:45:00
Forget the Capex Fears: Why Alphabet and Amazon Are Must-Buys
Cloud providers have started to peel back the onion on their cloud computing economics, and it's now easy to see why these companies are pouring money into AI infrastructure. Demand for their services continues to outstrip capacity, while they are getting very strong returns on their investments with quick payback periods.
While Wall Street has feared this massive capital expenditure (capex), it should, in fact, be celebrating it. Let's look at why Amazon (NASDAQ: AMZN) and Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) both look like great buys here.
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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11.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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11.09.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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10.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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10.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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09.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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09.09.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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09.09.26
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09.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
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|UBS AG
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|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
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|UBS AG
|16.07.25
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|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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