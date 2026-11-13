Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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13.11.2026 16:23:02
Forget the "Magnificent Seven." Berkshire Hathaway Could Be the Better Long-Term Bet.
The Magnificent Seven stocks have not been so magnificent as of late. The Roundhill Magnificent Seven ETF (NYSEMKT:MAGS), which invests exclusively in those seven mega-caps dubbed magnificent, has underperformed the S&P 500 this year.
The exchange-traded fund, which invests in just seven stocks -- Nvidia (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms (NASDAQ:META), Alphabet (NASDAQ:GOOG), and Tesla (NASDAQ:TSLA) -- is up just 2.8% year to date (YTD) and 4% over the past 12 months.
On one end of the spectrum, Apple stock has outperformed, up 28% YTD and 29% over the past year. Amazon and Microsoft have been solid, if not spectacular, with Amazon up 17% YTD and 8% over the past year and Microsoft up 10% YTD and 5% over the past 12 months. Meta (-3%), Alphabet (-9%), Nvidia (-10%), and Tesla (-16%) are all down YTD.
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