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06.09.2026 17:55:00
Forget the "Magnificent Seven." This Payments Stock Could Be the Better Long-Term Bet.
"Magnificent Seven" stocks like Microsoft and Amazon may still trade at or near all-time highs, but you may want to diversify your megacap positions. The "Mag Seven" may have surged thanks to the artificial intelligence (AI) boom, but their future success hinges heavily on AI spending.There's nothing wrong with being bullish on the AI megatrend, but consider spreading your wagers elsewhere, to other high-growth opportunities. Take, for instance, another trend that isn't slowing down: the digitalization of payments. With this trend, one stock in particular fits the bill: Mastercard (NYSE: MA).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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