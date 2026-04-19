The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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19.04.2026 06:00:00
Forget Timing the Market: Just Buy These 3 Growth Stocks and Hold Forever
If the stock market has (re)taught anything just since the end of February, it's that it's still very unpredictable... at least in the short run. The S&P 500's sizable 9% pullback in March has since been unwound with an amazing rebound of more than 10% in just four weeks. Nobody really saw either swing coming, however, and certainly not to the degree they materialized. Most people would have been at least as well off not trying to act on any of this volatility, and just sticking with quality stocks through all of it.To this end, here's a closer look at three growth stocks to simply buy and hold forever, knowing they'll survive any temporary headwinds and continue making long-term forward progress.You primarily know Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) as parent to search engine Google, which alone accounts for more than half of the company's total revenue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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