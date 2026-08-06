TMC The Metals Company Aktie
WKN DE: A3C20W / ISIN: CA87261Y1060
|
06.08.2026 23:00:00
Forget TMC The Metals Company: This Rare Earth Stock Is the Smarter Bet Right Now
Rare-earth metals are a hot topic on Wall Street and geopolitically. China currently produces the vast majority of rare-earth metals, which are vital components in modern technology. The country has proven it will use access to the materials as a geopolitical bargaining chip. Which is why companies like TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC) and MP Materials (NYSE: MP) are of keen interest to investors. Before you buy into the big story about The Metals Company, however, consider this vitally important fact about rare-earth metals producer MP Materials. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TMC The Metals Company Inc Registered Shs
|
13.05.26
|Ausblick: TMC The Metals Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu TMC The Metals Company Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TMC The Metals Company Inc Registered Shs
|4,57
|10,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.