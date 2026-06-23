Redefine Properties Aktie
WKN DE: A1CS6S / ISIN: ZAE000143178
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23.06.2026 20:53:00
Forget Trading Fees: This Power Move Could Completely Redefine Robinhood's Revenue
Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) has delivered for investors. Since the start of 2024, the stock has surged 731%, far outpacing peers such as Interactive Brokers and Charles Schwab. Robinhood has done an excellent job of expanding its customer base and consistently rolling out new offerings to increase its total asset base.The company made headlines earlier this month when it announced it secured regulatory approval to serve as a direct underwriter for initial public offerings (IPOs). This moves Robinhood into the investment banking space, opening up an entirely new revenue stream for the company. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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