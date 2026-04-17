Rare Holdings Aktie

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17.04.2026 06:15:00

Forget USA Rare Earth: Why Trump's Bet on This Critical Minerals Play Could Backfire for Investors

Nobody can blame USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) for inaction. The early-stage rare-earth minerals exploration company continues to build out its rare-earth value chain, an effort supported in part by the U.S. federal government, as a counter to China's dominance of space.Earlier this month, the company announced an investment in French rare-earth processor Carester. Yet while USA Rare Earth continues to make progress toward its mission, shares have struggled to bounce back after surging at the start of 2026 on promising news. A growing number of investors may be giving greater consideration to the major risks with this speculative growth stock.At least these risks, including funding- and execution-related risks, have me shifting from cautiously bullish to leaning bearish on USA Rare Earth. For now, you may want to wait before even investing $100.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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