Forget Waiting for a Dip: Nvidia (NVDA) Is Worth Buying Today Based on The Motley Fool's Long-Term Conviction Ratings

The Motley Fool has created an AI database system known as Moneyball that ranks stocks on several factors. Nvidia (NASDAQ: NVDA) is one of the highest-ranking stocks on the list, scoring an impressive 94 out of 100. That shows that, based on the Moneyball criteria, it's one of the best stocks available to buy and hold for the long term, and I believe that it's likely the top stock in the market to buy right now.

Plus, there is no reason to sit around and wait for a dip to buy it; it's an excellent value today.

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