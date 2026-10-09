NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.10.2026 06:00:00
Forget Waiting for an Nvidia Split: NVDA's Real Value Has Nothing to Do With Share Price
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is highly unlikely to conduct a stock split in 2026, even after recently reaching a new all-time high. The leading chipmaker hasn't announced one, and its previous splits came when its share price was much higher.
It's usually not a good idea to wait for a company to split its stock before you invest. In Nvidia's case, you'd probably be waiting a very long time, and you'd be missing out on a quality company.
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