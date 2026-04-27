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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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27.04.2026 08:04:00
Forget Waiting Until June: Here Are 3 Ways to Invest in SpaceX Before Its IPO
Over the last few years, growth investors have increasingly sought exposure to the final frontier: space exploration. Elon Musk's SpaceX stands as one of the premier investment opportunities in the commercial space sector -- specializing in reusable launch vehicles and delivering global broadband through its Starlink satellite constellation.According to filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), SpaceX is moving toward an initial public offering (IPO) in June with a target valuation of $1.75 trillion.While SpaceX could become the largest IPO of all time, smart investors need not wait until its shares hit the public exchanges to start benefiting. Vehicles including Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG), the Ark Venture Fund (NASDAQMUTFUND: ARKVX), and the Baron Partners Fund (NASDAQMUTFUND: BPTRX) already offer meaningful exposure to SpaceX.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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