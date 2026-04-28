Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
28.04.2026 02:15:00
Forget Weight Loss Drugs: Here's An Even Better Reason to Invest in Eli Lilly
Eli Lilly (NYSE: LLY) is currently the leader in the weight loss market. Sales of the company's anti-obesity medicine, Zepbound, are growing fast. It also recently launched Foundayo, an oral GLP-1 drug that should help expand its addressable market. And Eli Lilly has several other highly promising candidates in this field. The projected rapid growth of the weight-loss drug market is a strong reason to consider the stock.However, investors should keep in mind that other, newer anti-obesity therapies will enter the market. Even if they aren't as good as Eli Lilly's, they will at least disrupt the company's pricing power. Thankfully, Eli Lilly is well equipped to deal with these challenges over the medium term, partly thanks to an underappreciated (in my view) aspect of its business. Here's why Eli Lilly is a buy beyond its current growth pillars. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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