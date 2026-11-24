Eli Lilly (NYSE:LLY) continues to crush it, thanks to the success of its existing portfolio of GLP-1 weight-loss drugs. But with its drug candidate Retatrutide, a "triple agonist" that mimics three key gut hormones, the pharmaceutical company may have an opportunity to market it as a treatment for another common ailment: obstructive sleep apnea (OSA).

At least, that's an emerging takeaway, following the publication of recent phase 3 trial results in the New England Journal of Medicine. OSA affects over 50 million Americans, with an estimated 80% unaware they have the disorder. Hence, there is tremendous financial opportunity for products targeting it.

Image source: Getty Images.

Continue reading