ALL-Q-TELL Aktie
WKN DE: A1C705 / ISIN: US01664B1008
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24.11.2026 16:15:02
Forget Zepbound: Lilly's Retatrutide Just Cut Sleep Apnea Severity by Up to 60%
Eli Lilly (NYSE:LLY) continues to crush it, thanks to the success of its existing portfolio of GLP-1 weight-loss drugs. But with its drug candidate Retatrutide, a "triple agonist" that mimics three key gut hormones, the pharmaceutical company may have an opportunity to market it as a treatment for another common ailment: obstructive sleep apnea (OSA).
At least, that's an emerging takeaway, following the publication of recent phase 3 trial results in the New England Journal of Medicine. OSA affects over 50 million Americans, with an estimated 80% unaware they have the disorder. Hence, there is tremendous financial opportunity for products targeting it.
Image source: Getty Images.
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