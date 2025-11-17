Forian legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Forian präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Forian in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,8 Millionen USD im Vergleich zu 4,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at