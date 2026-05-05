Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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05.05.2026 13:07:00
Formel 1: Apple will mehr Lizenzen - neuer Chef ist Porsche-Fahrer
Apples Dienstechef hat sich über die Strategie des iPhone-Herstellers in Sachen Auto-Content geäußert. Dabei wurde auch ein neues Detail zu John Ternus bekannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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