Formel-1-Saison 2023: Alpine präsentiert neuen Rennwagen A523

Gestärkt durch den vierten Platz in der Formel-1-Saison 2022 und mit dem erklärten Ziel, den Aufwärtstrend der vergangenen zwei Jahre fortzusetzen, geht das BWT Alpine F1 Team in seine dritte Saison in der Königsklasse. Mit Esteban Ocon und Pierre Gasly hat die Equipe ein rein französisches Fahrerduo am Start und mit der A523 ein über den Winter gezielt weiterentwickeltes Auto. Saisonstart ist am 5. März in Sakhir (Bahrain).