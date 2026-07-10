Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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10.07.2026 22:48:00
Former Apple Employees Stole Trade Secrets for OpenAI, Lawsuit Alleges
In a complaint filed Friday, Apple accuses OpenAI of illegally accessing information about unannounced products.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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|ROUNDUP: Apple verklagt ChatGPT-Firma OpenAI (dpa-AFX)
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