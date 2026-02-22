CMC Holdings Aktie
ISIN: KE0000000133
22.02.2026 14:47:51
Former Chief HR Officer Sells CMC 25K Shares for $2M
Jennifer J. Durbin, former Chief HR & Communications Officer, executed an open-market sale of 25,050 shares of Commercial Metals Company (NYSE:CMC) on Feb. 3, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($79.97); post-transaction value based on SEC Form 4 reported share count and trade-date close price.
