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22.04.2026 20:19:54
Former Employee Sues MrBeast’s Company, Alleging Harassment
The former employee of the YouTube star’s production company said in a federal lawsuit that she had experienced sexual harassment and pregnancy discrimination. Beast Industries denies all of the claims.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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