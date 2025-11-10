Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
10.11.2025 18:20:20
Former Glencore traders plead ‘not guilty’ to West Africa corruption charges
SFO case is one of the highest-profile prosecutions of commodities trading executives ever undertaken in the UKWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Nachrichten zu Glencore plc
10.11.25
|Former Glencore traders plead ‘not guilty’ to West Africa corruption charges (Financial Times)
10.11.25
|Former Glencore traders plead ‘not guilty’ to West Africa corruption charges (Financial Times)
07.11.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
04.11.25
|FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
29.10.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
29.10.25
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
29.10.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Anleger lassen FTSE 100 am Mittag steigen (finanzen.at)
29.10.25
|Glencore-Aktie reagiert auf angepasste Kupfer-Förderprognose 2025 trotzdem mit Zuwächsen (finanzen.at)