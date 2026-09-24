Sembcorp Marine Aktie
WKN: 874496 / ISIN: SG1H97877952
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24.09.2026 12:57:42
Former Sembcorp Marine CEO Wong Weng Sun acquitted of charges in Brazil corruption case
He had faced five corruption charges and one count of obstructing justiceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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