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Hit Aktie

Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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12.05.2026 07:04:18

Former Singapore unit of sanctions-hit Hengli Petrochemical to cease operations: sources

The sanctions were imposed by the US Treasury over alleged purchases of Iranian oil, which Hengli deniesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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