UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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03.06.2026 18:04:42
Former UBS private credit fund says law firm helped defraud it of $145mn
Fund alleges Pillsbury Winthrop lawyer sent it ‘fake financials’ to secure loans linked to Aspiration PartnersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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