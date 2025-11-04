Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
|
04.11.2025 21:39:15
Former US Vice President Dick Cheney dead at age 84
Vice president under George W. Bush, Cheney played a pivotal role in shaping the US "war on terror." He would later become a somewhat surprising Donald Trump detractor, in support of his daughter Liz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
