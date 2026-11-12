Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,080 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 323,0 Millionen TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,1 Millionen TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at