03.03.2026 06:31:28

Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret hat am 28.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 TRY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,020 TRY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 229,7 Millionen TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret 146,3 Millionen TRY umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,100 TRY. Im Vorjahr waren -0,160 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret 923,42 Millionen TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 666,25 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen