Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret hat am 28.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 TRY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,020 TRY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 229,7 Millionen TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret 146,3 Millionen TRY umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,100 TRY. Im Vorjahr waren -0,160 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret 923,42 Millionen TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 666,25 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at