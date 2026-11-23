FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
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23.11.2026 22:00:02
FormFactor: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, FormFactor (NASDAQ:FORM) delivered its fourth consecutive quarter of record revenues and raised its baseline non-GAAP gross margin to 53%. The semiconductor test equipment supplier is benefiting from expanding demand in artificial intelligence applications, but existing plants are running at maximum capacity.
Three things management said stand out.
Existing manufacturing facilities are operating at their output limits, making the new factory in Farmers Branch, Texas, critical for meeting customer demand. The site expands production of probe cards, which are specialized test interfaces used to inspect semiconductor wafers before packaging.
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