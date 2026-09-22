FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
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22.09.2026 15:06:01
FormFactor CEO Mike Slessor Sells 17,510 Shares
Mike Slessor, CEO of FormFactor, Inc. (NASDAQ:FORM), disclosed a sale of 17,510 shares of common stock on Sept. 16, 2026, in a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($104.73); post-transaction value based on Sept. 16, 2026, market close ($104.82).
FormFactor is a specialized semiconductor testing solutions provider with a market capitalization of $8.6 billion and TTM revenues of $902 million, demonstrating significant scale within the semiconductor capital equipment sector.
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Analysen zu FormFactor Inc.
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