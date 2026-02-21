FormFactor Aktie

FormFactor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577767 / ISIN: US3463751087

22.02.2026 00:31:57

FormFactor Director Sells 3,000 Shares Before Retirement Announcement

Kevin J. Brewer, Director at FormFactor (NASDAQ:FORM), reported the direct sale of 3,000 common shares for a transaction value of approximately $289,000 on Feb. 11, 2026, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($96.20); post-transaction value based on Feb. 11, 2026 market close price. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
