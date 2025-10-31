FormFactor präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FormFactor präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 202,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at