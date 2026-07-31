FormFactor präsentierte Quartalsergebnisse

FormFactor präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,120 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 258,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 195,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at