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01.05.2026 06:31:29
FormFactor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
FormFactor hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,1 Millionen USD – ein Plus von 31,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FormFactor 171,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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