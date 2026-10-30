FormFactor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FormFactor gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,42 Prozent auf 280,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 202,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at