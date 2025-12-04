|
04.12.2025 06:31:29
Formoplast AD präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Formoplast AD ließ sich am 01.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Formoplast AD die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,84 BGN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 BGN erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2527,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,3 Millionen BGN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,4 Millionen BGN ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.