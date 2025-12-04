Formoplast AD präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Formoplast AD ließ sich am 01.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Formoplast AD die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,84 BGN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 BGN erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2527,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,3 Millionen BGN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,4 Millionen BGN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at